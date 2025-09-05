Заботливый фермер случайно научился возбуждать своих куриц

Пользователь Reddit с ником Sdemat рассказал, как стал жертвой харрасмента со стороны собственных домашних птиц. По словам фермера, проблема возникла после отселения из курятника чрезмерно агрессивного петуха.

«После того, как ему нашли новый дом, я смог заходить в вольер к курицам и проводить с ними время. Когда я сажусь среди птиц, они обычно подходят ко мне и клюют в ноги. На днях одна из них прыгнула мне на колени и я начал ее гладить. Спустя несколько минут она опустилась и расправила крылья, подставив спину. Я подумал, что ей нравится, когда ее чешут», — написал автор.

Со временем за своей порцией ласки и почесывания спинки к нему начали подходить и другие птицы. Многие из них также расправляли крылья и издавали необычные звуки. Это вызывало умиление у фермера, пока жена не открыла ему глаза на происходящее.

«Итак, вчера вечером мы с супругой были во дворе. Она чистила курятник, а я присматривал за птицами. Одна из них подошла ко мне, и я начал ее гладить. Я сказал жене: "Смотри! Этим девчонкам очень нравится, когда их гладят. Она даже перьями трясет". Жена обозвала меня идиотом и сказала: "Она думает, что ты пытаешься с ней спариться, придурок"», — пересказал диалог автор.

Позднее он выяснил, что действительно внушил курам неверное представление о его намерениях, поскольку птицы могут интерпретировать прикосновения к хвосту и нижней части спины как часть брачных игр.

