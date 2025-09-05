Задержанные в Азербайджане российские журналисты встретились с родными

РИА Новости: Задержанные в Баку российские журналисты встретились с родными

Российские журналисты Sputnik Азербайджан, задержанные в Баку в июне, встретились с родными. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ответ уполномоченного по правам человека Азербайджана Сабины Алиевой.

«По поручению уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Сабины Алиевой данный вопрос держится в поле зрения представителей Национальной превентивной группы. Эта группа осуществляет прием членов их семей в аппарате, своевременно и в рамках законодательства рассматриваются и разрешаются поступившие обращения, при необходимости оказывается помощь. Очередная их встреча с родными состоялась на днях», — говорится в сообщении.

Ранее освободить задержанных россиян призвала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она подчеркнула, что такое решение со стороны Баку стало бы важным шагом к нормализации отношений между странами.