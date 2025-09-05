Зеленский: Венгрия блокирует вступление Украины в ЕС, хотя причин для этого нет

Венгрия фактически блокирует вступление Украины в Европейский союз (ЕС). Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает «Новости.LIVE».

По его словам, у Венгрии нет причин это делать, так как Украина выполняет все требования для вступления в ЕС. Он добавил, что этот вопрос обсуждался во время разговора с президентом США Дональдом Трампом. Зеленский заверил, что Трамп пообещал работать над разблокировкой процесса вступления Украины в ЕС.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что бывший президент Украины Виктор Янукович испугался возможных последствий вступления Украины в ЕС. Он также подчеркнул, что в случае такого исхода Киев потерял бы контакты с Москвой.

До этого Путин заявил, что Россия никогда не возражала против членства Киева в ЕС, но вступление Украины в НАТО Москву совершенно не устраивает. По его словам, членство Киева в альянсе представляет собой попытку решить вопрос украинской безопасности без учета интересов России.