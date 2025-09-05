Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:23, 5 сентября 2025Бывший СССР

Зеленский обвинил Венгрию в блокировке членства Украины в ЕС

Зеленский: Венгрия блокирует вступление Украины в ЕС, хотя причин для этого нет
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Ludovic Marin / Pool / Reuters

Венгрия фактически блокирует вступление Украины в Европейский союз (ЕС). Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает «Новости.LIVE».

По его словам, у Венгрии нет причин это делать, так как Украина выполняет все требования для вступления в ЕС. Он добавил, что этот вопрос обсуждался во время разговора с президентом США Дональдом Трампом. Зеленский заверил, что Трамп пообещал работать над разблокировкой процесса вступления Украины в ЕС.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что бывший президент Украины Виктор Янукович испугался возможных последствий вступления Украины в ЕС. Он также подчеркнул, что в случае такого исхода Киев потерял бы контакты с Москвой.

До этого Путин заявил, что Россия никогда не возражала против членства Киева в ЕС, но вступление Украины в НАТО Москву совершенно не устраивает. По его словам, членство Киева в альянсе представляет собой попытку решить вопрос украинской безопасности без учета интересов России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Звезду фильмов «Лед» и «Холоп» Аглаю Тарасову задержали в аэропорту. У актрисы нашли вейп с гашишным маслом

    В Польше разработают ракету с дальностью более 500 километров

    Хинштейн рассказал о новой работе «боевых друзей из КНДР» в Курской области

    Военкор раскрыл подробности ликвидации полковника ГУР МО Украины в Запорожской области

    Российская школьница пошла гулять в парк и была изнасилована уборщиком

    Европейская свинина попала под удар китайских пошлин

    Путин заявил о невозможности спрогнозировать что-либо в российской экономике

    Легкомоторный самолет рухнул в Подмосковье

    В российском магазине иностранец преследовал девочек и хватал их за руку

    Футболист сборной Камеруна перешел из французского клуба в «Спартак»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости