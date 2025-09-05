Мир
Зеленский встретился с Фицо

Зеленский встретился с премьером Словакии Фицо в Ужгороде
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: LUDOVIC MARIN / Pool / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в Ужгороде. Об этом сообщает словацкое издание Dennik N.

Сообщается, что в состав украинской делегации также вошла премьер-министр Юлия Свириденко. Словацкую сторону представляют Фицо, министр экономики Дениса Сакова, а также министр иностранных дел Юрай Бланар.

Ранее словацкий премьер заявлял, что намерен довести до сведения украинского лидера выводы, сделанные по итогам встречи Фицо с президентом России Владимиром Путиным.

2 сентября Фицо провел встречу с Путиным в Пекине. Российский лидер в ходе нее подчеркнул, что Москва высоко ценит независимый внешнеполитический курс Словакии.

