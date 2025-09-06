Путешествия
16:33, 6 сентября 2025Путешествия

Бывший главный тренер сборной России по альпинизму указал на ошибку Наговициной

Альпинист Шатаев: У Наговициной не было базы для восхождения на пик Победы
Гульназ Астахова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: @natalina_1022

Бывший главный тренер сборных СССР и России по альпинизму Владимир Шатаев заявил РБК, что у Натальи Наговициной, застрявшей на пике Победы в Киргизии, не было необходимой подготовки для восхождения.

Он отметил, что у пика Победы высокая сложность по классификации Федерации альпинизма России (ФАР). Альпинисту разрешается переходить на маршрут новой категории только после успешного прохождения двух маршрутов предыдущей, уточнил эксперт. Правила проведения альпинистских мероприятий опубликованы на сайте ФАР, обратил он внимание. «У Натальи Наговициной по вершинам дважды выход неправильный был (...), в том числе на маршруте 5А», — подчеркнул собеседник издания.

По его словам, у этой российской альпинистки «не было базы для того, чтобы совершать эти восхождения». «Ведь все разрядные нормы наши на этом построены, что от легкого, от единичек, до шестерок постепенно. Неслучайно пишется, что на следующий уровень нужно иметь два предыдущих, тогда будет хоть подготовка какая-то», — пояснил Шатаев. Он посетовал, что «коммерческие фирмы не проверяют ничего, не смотрят послужной список каждого участника».

Наговицина сломала ногу на пике Победы 12 августа, эвакуировать ее не смогли. Предпринятые попытки спасти россиянку не увенчались успехом. 3 сентября операцию по ее спасению прекратили.

Ранее сообщалось, что в сети появились фото первой в СССР команды альпинисток, не выжившей на пике Ленина в Киргизии в 1974 году.

