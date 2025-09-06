Финский депутат работала в эскорте с 16 лет

Депутат парламента Финляндии Контула призналась, что с 16 лет работала в эскорте

Депутат парламента Финляндии Анна Контула рассказала, что с 16 лет работала в эскорте. Об этом сообщает газета Helsingin Sanomat.

Контула заявила, что причинами такого выбора стали нехватка острых ощущений и финансовые трудности. По ее словам, она находила клиентов через объявления в газетах. Анна отметила, что вела подобный образ жизни на протяжении примерно двух лет, после чего вышла замуж. Однако после развода она вновь вернулась к работе в эскорте.

С 2011 года Контула является членом финского парламента. По ее словам, нынешний срок станет для нее последним. Политик имеет степень доктора социальных наук, ее диссертация посвящена проблемам секс-работниц в Финляндии.

