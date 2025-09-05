Мир
Медведев назвал вмешательства Финляндии в конфликт на Украине

Медведев: Стубб использует конфликт на Украине для решения политических задач
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Финляндия вмешивается в конфликт на Украине, однако никакого толку от этого нет. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, его цитирует ТАСС.

Он подчеркнул, что политический климат в Финляндии никак не зависит от отношений России и Украины. «Но так удобно решать свои собственные политические задачки. Видимо, этим господин [финский лидер Александр] Стубб и занимается», — отметил Медведев.

Ранее Стубб назвал условие для восстановления отношений с Россией. Он подчеркнул, что диалог будет восстановлен после завершения конфликта на Украине.

