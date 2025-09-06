Фицо раскрыл содержание беседы с Зеленским после встречи с Путиным

Премьер Словакии Фицо сообщил Зеленскому, что Россия заинтересована во встрече

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в ходе встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским поделился подробностями встречи с Путиным. Об этом сообщает издание РИА Новости со ссылкой на словацкое телевидение.

В ходе встречи в Ужгороде Фицо заявил, что увидел заинтересованность России во встрече с представителями Украины.

«Важно было сказать на встрече с президентом Зеленским, что в РФ есть заинтересованность во встрече», — сообщил премьер в эфире программы «Субботние диалоги».

Ранее бывший советник офиса Зеленского Алексей Арестович (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) назвал приглашение президента России Владимира Путина приехать в Москву для переговоров уникальным шансом для главы киевского режима.