Россия
10:25, 6 сентября 2025

Кадыров назвал не посещенное им место в Чечне

Кадыров рассказал, что еще не был в чеченском селе Харкарой
Алан Босиков
Алан Босиков

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал место в республике, где он еще не был. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

По словам главы российского региона, ему до сих пор не довелось побывать в селе Харкарой Веденского района. Кадыров рассказал, что мысленно уже проложил маршрут в этот населенный пункт.

«Там есть башни, небольшой древний город, крепость. Может и звучит странно, но я до сих пор не раскрыл для себя всю республику со всеми ее прелестями», — отметил глава Чечни.

Ранее Рамзан Кадыров опубликовал стихотворение, в котором оскорбил Владимира Зеленского. Незадолго до этого Служба безопасности Украины заочно предъявила главе Чечни обвинения.

