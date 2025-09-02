Глава Чечни Рамзан Кадыров оскорбил Зеленского в стихах

Глава Чечни Рамзан Кадыров оскорбил Владимира Зеленского в стихах. Произведение с выпадом в адрес Зеленского тот опубликовал в Telegram.

В стихотворной реакции на предъявление обвинений от СБУ Кадыров высмеивает украинское силовое ведомство, называя его дворнягой, и сообщает, что «давно так не хохотался» от новостей. Зеленского Кадыров назвал клоуном и отметил, что ему тоже есть что предъявить.

Раз так, то предъявляю Зеле я:

Что это, клоун, за фигня?

Все эти годы «подозрения»

Всего лишь были на меня!? Рамзан Кадыров

Кадыров предложил Зеленскому и всему руководству Украины сдаться или стать трупами.

Это не первое стихотворение, опубликованное главой Чечни в Telegram. Так, в 2023 году он выложил произведение про «ядерную бяку» и слово «дон». Также он показывал стихи, в которых лирический герой обращался к Аллаху и отмечал, что на Земле пролито немало невинной крови, а Иблис (Сатана в исламе) уже построил свой оплот. Последнее стихотворение мог написать зампред правительства региона, Джамбет Умаров.