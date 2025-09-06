Кадыров опроверг сообщения об отдыхе в ОАЭ

Рамзан Кадыров опроверг слух о том, что летал на отдых в ОАЭ на личном самолете

Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг сообщения СМИ о том, что отправился на отдых в Объединенные Арабские Эмираты на собственном самолете. Его слова передает издание РИА Новости.

По словам главы республики, он бывает в ОАЭ только раз в год — для решения вопросов экономики.

«У меня нет личных самолетов, а в Эмиратах я бываю раз в год, по вопросам, касающимся экономики. Пока нет таких развитых отношений, но мы все равно ищем по арабскому миру различные пути, чтобы выйти на партнеров по экономике», — сообщил Рамзан Ахматович.

Также он уточнил, что редкие моменты отдыха проводит совсем иначе. «Отпуск у меня бывает в месяц Рамадан, тогда я полностью посвящаю себя Всевышнему», — рассказал Кадыров, отвечая на вопрос журналиста.

Ранее стало известно, что глава Чечни Рамзан Кадыров назвал место в республике, где он еще не был. По словам главы российского региона, ему до сих пор не довелось побывать в селе Харкарой Веденского района.