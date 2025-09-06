Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:18, 6 сентября 2025Россия

Минобороны раскрыло подробности о ночных попытках атак ВСУ на Россию

За ночь над регионами России и Черным морем сбили 34 украинских беспилотника
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress

В течение прошедшей ночи дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 34 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Подробности о ночных попытках атак на Россию раскрыло Министерство обороны в Telegram-канале.

Уточняется, что 14 беспилотников сбили над акваторией Черного моря, 8 — над Смоленской областью, 5 — над Брянской. По три БПЛА сбили над территориями Белгородской области и Краснодарского края. Один дрон был уничтожен над Калужской областью.

Ранее сообщалось, что несколько взрывов раздались в Краснодарском крае. По словам очевидцев, было слышно как минимум три взрыва в одном из поселков в Северском районе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский в третий раз отказался ехать в Москву. Теперь он позвал Путина в Киев

    Минобороны раскрыло подробности о ночных попытках атак ВСУ на Россию

    Вероятность конфликта между Европой и США оценили

    В российском регионе сбили шесть беспилотников ВСУ

    Приставы начали арест имущества владельцев брендов «Яшкино» и «Кириешки»

    Командование полка ВСУ ликвидировало собственных бойцов при попытке бегства

    Песков высказался о продаже энергоресурсов в убыток России

    ВСУ ударили по российскому региону

    Жители Венесуэлы начали собираться в ополчение для противостояния США

    В Киеве предупредили Зеленского о последствиях отказа от поездки в Москву

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости