Минобороны раскрыло подробности о ночных попытках атак ВСУ на Россию

За ночь над регионами России и Черным морем сбили 34 украинских беспилотника

В течение прошедшей ночи дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 34 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Подробности о ночных попытках атак на Россию раскрыло Министерство обороны в Telegram-канале.

Уточняется, что 14 беспилотников сбили над акваторией Черного моря, 8 — над Смоленской областью, 5 — над Брянской. По три БПЛА сбили над территориями Белгородской области и Краснодарского края. Один дрон был уничтожен над Калужской областью.

Ранее сообщалось, что несколько взрывов раздались в Краснодарском крае. По словам очевидцев, было слышно как минимум три взрыва в одном из поселков в Северском районе.