Наука и техника
18:51, 6 сентября 2025Наука и техника

На Украине рассказали об экспериментах Российской армии с дронами

Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Россия экспериментирует с дронами во время ударов по Украине. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов его слова приводит портал «Новини.LIVE».

По словам Юсова, украинские военные фиксируют в небе над страной появление необычных моделей беспилотников-камикадзе самолетного типа — в частности, российская армия проводит эксперименты с камерами и системой дистанционного управления.

Представитель ГУР рассказал, что иногда украинские военные встречают модели, которые им ранее никогда не доводилось видеть, но назвал это нормальной практикой для боевых действий.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России применили проводной FPV-дрон «Гроза-Леска» для сжигания техники украинских войск.

    Все новости