На ЗАЭС рассказали о радиационном фоне после атаки дронов ВСУ

Радиационный фон на ЗАЭС после атаки украинских дронов остается в норме
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Пределы и условия безопасной эксплуатации Запорожской АЭС (ЗАЭС) после атаки украинских дронов не нарушены. Радиационный фон остается в норме, проинформировала пресс-служба атомной станции в своем Telegram-канале.

Ранее стало известно, что беспилотники ВСУ атаковали учебно-тренировочный центр Запорожской АЭС. Как уточнялось, удар пришелся по крыше, возгорания и серьезных разрушений удалось избежать.

«Пределы и условия безопасной эксплуатации ЗАЭС не нарушены. Радиационный фон в норме. Работа АЭС продолжается в прежнем режиме», — рассказали на станции.

Вечером 1 сентября стало известно, что минимум три дрона ВСУ атаковали жилые дома в городе-спутнике Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Энергодаре в Запорожской области. Уточнялось, что в результате происшествия никто не пострадал.

О задымлении близ ЗАЭС днем 12 августа сообщили украинские СМИ. На станции случившееся назвали провокацией Украины.

