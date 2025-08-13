На ЗАЭС назвали провокацией обстрел ВСУ территории станции

Украинские источники заявили, что произошедшее на Запорожской АЭС (ЗАЭС) 12 августа задымление могло возникнуть якобы из-за действий России. Однако на самой станции случившееся назвали провокацией Украины.

О задымлении близ ЗАЭС днем 12 августа сообщили украинские источники, в частности Telegram-канал «Политика страны». «Запорожскую АЭС затянуло дымом, сообщают местные паблики. Причины неизвестны», — говорилось в сообщении. Канал также выложил фотографии, на которых близ ЗАЭС видно задымление.

В Минэнерго Украины также заявили о задымлении в районе ЗАЭС. При этом там заявили, что данный инцидент «привлекает внимание к угрозам», якобы создаваемым Россией на этом ядерном объекте. «Любые провокации или военные действия на промышленной площадке Запорожской АЭС могут привести к непредсказуемым и катастрофическим последствиям для всего континента», — добавили в украинском Минэнерго.

В действительности Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались обстрелять территорию у Запорожской атомной электростанции. В результате произошло возгорание сухой растительности, что вызвало задымление. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Он подчеркнул, что угрозы нет, а станция работает в обычном режиме.

В официальном Telegram-канале ЗАЭС заявили, что непрерывный обстрел Украиной в районе станции привел к пожару у гидротехнических сооружений. «Вооруженные силы Украины вели массированный артиллерийский огонь по территории промзоны и объектам, непосредственно прилегающим к площадке Запорожской АЭС. Прямым следствием этих целенаправленных обстрелов стало возгорание в районе гидротехнических сооружений станции», — говорилось в заявлении.

Директор ЗАЭС Юрий Черничук также указал, что из-за обстрелов возник пожар и горела сухая трава. По его словам, станция работает в штатном режиме, радиационный фон также остается в норме.

При этом директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина выразила уверенность в том, что обстрелы ВСУ территории вблизи Запорожской АЭС являются спланированной информационной провокацией.

Попытка обстрела ВСУ территории у ЗАЭС произошла на фоне резонанса вокруг предстоящей встречи глав России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которая состоится 15 августа. Стоит отметить, что украинские войска ранее неоднократно атаковали станцию в ходе важных контактов Москвы и Вашингтона. К примеру, ВСУ обстреляли промышленную зону Энергодара со зданиями ЗАЭС 6 августа на фоне переговоров Путина со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом.

Кроме того, в феврале на Чернобыльской атомной электростанции (АЭС) произошел взрыв, который, как заявил Киев, якобы был вызван ударом России. Однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал произошедшее провокацией Украины. «Это именно то, чем любит и иногда не гнушается заниматься киевский режим», — добавил представитель Кремля.

Депутат Госдумы Михаил Шеремет же указал, что Киев мог пойти на провокацию, чтобы не допустить потепления отношений между Россией и США и сорвать любые переговорные инициативы. Он обратил внимание на то, что инцидент произошел в день начала Мюнхенской конференции по безопасности.

Ранее ВСУ неоднократно обстреливали территорию ЗАЭС. В августе 2024 года из-за украинской атаки станция впервые получила серьезные повреждения. Кроме того, в Москве ранее не раз предупреждали, что Украина будет наносить удары по ЗАЭС, чтобы потом обвинять в этом Россию.

Данные о том, что на ЗАЭС произошло задымление в результате якобы действий России, не получили распространения в отечественных СМИ. При этом издания опубликовали официальные комментарии Балицкого и представителей ЗАЭС.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».