Военный Дандыкин назвал напряженными красноармейское и купянское направления

Красноармейское, краматорско-дружковское и купянское направления — самые напряженные в зоне специальной военной операции (СВО) сегодня, рассказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Об этом специалист сообщил в разговоре с «Лентой.ру».

«Очевидно, что это красноармейское направление, уже краматорско-дружковское направление — это Константиновка. Конечно, это купянское на харьковском направлении, где наши уже половину города контролируют. Я еще бы обратил внимание на запорожское направление. Там тоже наметились успехи. Это Днепропетровская и Запорожская области и, соответственно, Донецкая народная республика», — перечислил Дандыкин.

Также военный эксперт напомнил слова президента России Владимира Путина о преимуществе Вооруженных сил России (ВС РФ) на всех фронтах.

«Это очевидно. Но, конечно, враг еще сопротивляется», — заключил Дандыкин.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются сосредоточить силы у Курской и Белгородской областей. Такое заявление сделал российский военнослужащий с позывным Лабиринт. Он отметил, что российские военнослужащие срывают ротации ВСУ и уничтожают склады с боекомплектами для противодействия контракции украинских войск у российских границ.

