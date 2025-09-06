Стало известно о попытках ВСУ сосредоточить силы у двух российских областей

Боец Лабиринт: ВСУ пытаются сосредоточить силы у Курской и Белгородской областей

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются сосредоточить силы у Курской и Белгородской областей. Такое заявление сделал российский военнослужащий с позывным Лабиринт в беседе с журналистом RT.

«Подразделения Вооруженных сил России препятствуют попыткам ВСУ концентрироваться на стыке Курской и Белгородской областей», — сказано в публикации.

По словам бойца, российские военнослужащие срывают ротации ВСУ и уничтожают склады с боекомплектами для противодействия контракции украинских войск у российских границ.

Ранее стало известно, что за время проведения спецоперации Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли почти два миллиона человек. В среднем за день спецоперации украинские войска теряют по 650 человек.