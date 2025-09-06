Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:53, 6 сентября 2025Россия

Стало известно о попытках ВСУ сосредоточить силы у двух российских областей

Боец Лабиринт: ВСУ пытаются сосредоточить силы у Курской и Белгородской областей
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются сосредоточить силы у Курской и Белгородской областей. Такое заявление сделал российский военнослужащий с позывным Лабиринт в беседе с журналистом RT.

«Подразделения Вооруженных сил России препятствуют попыткам ВСУ концентрироваться на стыке Курской и Белгородской областей», — сказано в публикации.

По словам бойца, российские военнослужащие срывают ротации ВСУ и уничтожают склады с боекомплектами для противодействия контракции украинских войск у российских границ.

Ранее стало известно, что за время проведения спецоперации Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли почти два миллиона человек. В среднем за день спецоперации украинские войска теряют по 650 человек.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Лукашенко не в том положении, чтобы выбирать». Что стоит за попытками Минска возобновить отношения с Западом?

    Стало известно о попытках ВСУ сосредоточить силы у двух российских областей

    Дрон ВСУ ударил по «ГАЗели» в российском регионе

    В Кремле назвали врагами России спонсировавшие ВСУ западные компании

    Вирусолог назвал возможную причину распространения ВИЧ на Чукотке

    Одна постсоветская страна направила инструкторов-резервистов для обучения ВСУ

    Тревел-блогер назвал Чечню одним из самых безопасных регионов России

    Раскрыты новые подробности о связях Трампа с Эпштейном

    Потери ВСУ за время спецоперации оценили почти в два миллиона человек

    Появились подробности трехдневных пыток российской пенсионерки подростками

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости