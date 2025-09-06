Россия
13:30, 6 сентября 2025Россия

Потери ВСУ за время спецоперации оценили почти в два миллиона человек

В России потери ВСУ оценили в 1,8 миллиона человек
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: MARKO DJURICA / Reuters

За время проведения спецоперации Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли почти два миллиона человек. Об этом сообщил в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) советник президента России, ответственный секретарь Организационного комитета ВЭФ Антон Кобяков. Его слова приводит ТАСС.

По словам Кобякова, ВСУ потеряли 1,8 миллиона человек. В качестве источника своей осведомленности он назвал сообщения британской прессы и результаты взлома базы данных Генштаба ВСУ.

Таким образом, в среднем за день спецоперации украинские войска теряют по 650 человек в день, заключил Кобяков.

Ранее на Украине раскрыли число дезертиров в ВСУ. По информации Государственного бюро расследований, только с начала 2025 года службу самовольно оставили свыше 138 тысяч человек.

