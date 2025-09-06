Назван победитель 82-го Венецианского кинофестиваля

Фильм «Отец, мать, сестра, брат» режиссера Джармуша был удостоен «Золотого льва»

Фильм «Отец, мать, сестра, брат» американского режиссера Джима Джармуша был удостоен главного приза 82-го Венецианского кинофестиваля — «Золотого льва». Победителей объявило международное жюри во главе с американским режиссером, двукратным обладателем «Оскара» Александром Пэйном. Об этом сообщает агентство Reuters.

Всего в основном конкурсе участвовала 21 картина.

В прошлом году главный приз 81-го Венецианского кинофестиваля «Золотой лев» получил испанский режиссер Педро Альмодовар за картину «Комната по соседству». Победителей основного конкурса объявило международное жюри во главе с французской актрисой Изабель Юппер.

