Мир
14:31, 6 сентября 2025Мир

Одна страна НАТО отказалась отправлять свои войска на Украину

Фицо: Словакия не будет размещать на территории Украины военный контингент
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Словакия отказалась отправлять подразделения военнослужащих на Украину в рамках гарантий безопасности. Такое заявление сделал премьер-министр республики Роберт Фицо в эфире программы «Субботние диалоги».

«Словакия не будет размещать на территории Украины никаких военных», --сказал лидер одной из стран НАТО.

Однако премьер заявил, что понимает трансферную значимость Словакии. Фицо выразил готовность в содействии логистике, если такая необходимость появится в рамках гарантий безопасности для Киева.

Ранее премьер Словакии отметил, что верит в скорое завершение конфликта и нормализацию отношений с Россией. Он также поддержал вступление Украины в Европейский союз (ЕС).

