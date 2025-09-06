Путешествия
Появились данные о судьбе пропавшего в Краснодарском крае гида-самозванца

Пропавший в Краснодарском крае гид-самозванец Мельников найден живым
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Пропавший в Краснодарском крае гид-самозванец Сергей Мельников, выдававший себя за опытного альпиниста, найден живым. О судьбе туриста сообщили спасатели, заявление МЧС приводит ТАСС.

Как уточняет Mash, мужчина самостоятельно спустился к селу Аибга. Его состояние оказалось удовлетворительным, медицинская помощь ему не потребовалась.

Отмечается, что данных о Мельникове не появлялось с конца августа. В СМИ уже появились сообщения о том, что гиду-самоучке якобы не удалось выжить.

Ранее сегодня, 6 сентября, стало известно о пропаже белорусского альпиниста на Эльбрусе.

