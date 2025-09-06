В России отреагировали на предложение Зеленского встретиться с Путиным в Киеве

Сенатор Карасин: Обмен Путина и Зеленского предложениями через СМИ — это неплохо

Обмен президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским различными предложениями через средства массовой информации (СМИ) — это неплохо, отметил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Так в разговоре с «Лентой.ру» сенатор отреагировал на предложение украинского лидера встретиться с российским президентом в Киеве.

То, что через средства массовой информации руководители обмениваются какими-то предложениями и получают на них через эти же СМИ ответы, — это, конечно, неплохо Григорий Карасин председатель комитета Совета Федерации по международным делам

«Но наш президент имел в виду, что если у Зеленского действительно есть какая-то позиция, то пусть бы он подъехал один. Потому что сейчас складывается такое впечатление, что он сам себе не принадлежит. Он все время ездит советоваться с этой "коалицией нежелающих" мирного урегулирования. Видимо, Зеленский к такому развороту событий не готов», — отметил Карасин.

При этом, по словам сенатора, от такого достаточно негрубого обмена мнениями вреда нет. Пользы особой, правда, тоже, добавил он.

«Поэтому будем продолжать настаивать на своей позиции и будем рассчитывать на то, что все-таки переговорный процесс выйдет на какую-то понятную дорогу урегулирования», — заключил он.

Ранее Владимир Зеленский отклонил предложение Владимира Путина о встрече в Москве и позвал его в Киев. Украинский лидер в третий раз повторил свой тезис, будто российский президент на самом деле не хочет встречаться с ним, выставляя невыполнимые условия.

