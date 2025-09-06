Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:45, 6 сентября 2025РоссияЭксклюзив

В России отреагировали на предложение Зеленского встретиться с Путиным в Киеве

Сенатор Карасин: Обмен Путина и Зеленского предложениями через СМИ — это неплохо
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ruslan Lytvyn / Shutterstock / Fotodom  

Обмен президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским различными предложениями через средства массовой информации (СМИ) — это неплохо, отметил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Так в разговоре с «Лентой.ру» сенатор отреагировал на предложение украинского лидера встретиться с российским президентом в Киеве.

То, что через средства массовой информации руководители обмениваются какими-то предложениями и получают на них через эти же СМИ ответы, — это, конечно, неплохо

Григорий Карасинпредседатель комитета Совета Федерации по международным делам

«Но наш президент имел в виду, что если у Зеленского действительно есть какая-то позиция, то пусть бы он подъехал один. Потому что сейчас складывается такое впечатление, что он сам себе не принадлежит. Он все время ездит советоваться с этой "коалицией нежелающих" мирного урегулирования. Видимо, Зеленский к такому развороту событий не готов», — отметил Карасин.

При этом, по словам сенатора, от такого достаточно негрубого обмена мнениями вреда нет. Пользы особой, правда, тоже, добавил он.

«Поэтому будем продолжать настаивать на своей позиции и будем рассчитывать на то, что все-таки переговорный процесс выйдет на какую-то понятную дорогу урегулирования», — заключил он.

Материалы по теме:
Зеленский в третий раз отказался ехать в Москву. Теперь он позвал Путина в Киев
Зеленский в третий раз отказался ехать в Москву. Теперь он позвал Путина в Киев
Сегодня
«Положение Украины ухудшается» Чем закончилась встреча Трампа и Зеленского и как на переговоры влияет ситуация на фронте?
«Положение Украины ухудшается»Чем закончилась встреча Трампа и Зеленского и как на переговоры влияет ситуация на фронте?
20 августа 2025

Ранее Владимир Зеленский отклонил предложение Владимира Путина о встрече в Москве и позвал его в Киев. Украинский лидер в третий раз повторил свой тезис, будто российский президент на самом деле не хочет встречаться с ним, выставляя невыполнимые условия.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский в третий раз отказался ехать в Москву. Теперь он позвал Путина в Киев

    В России отреагировали на предложение Зеленского встретиться с Путиным в Киеве

    Песков рассказал об условиях возвращения западных компаний в Россию

    Названы входящие в стандарт русской кухни блюда

    Умер шестикратный обладатель Кубка Стэнли и участник Суперсерии-1972 со стороны Канады

    Артемий Лебедев заступился за уехавших из России релокантов

    Украинский колледж отказался выдать аттестат переехавшему в Россию блогеру

    «Лукашенко не в том положении, чтобы выбирать». Что стоит за попытками Минска возобновить отношения с Западом?

    Песков заявил о знании Путиным современного сленга

    Дрон ВСУ спикировал на автобус в Белгородской области и взорвался

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости