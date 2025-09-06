Продюсер назвал самого богатого артиста России

Продюсер Рудченко назвал Полину Гагарину самой богатой певицей России

Продюсер Павел Рудченко назвал певицу Полину Гагарину самой богатой артисткой в России. Об этом он сообщил в интервью порталу «Абзац».

По его словам, Гагарина успела накопить достаточный капитал.

«Знаменитости выставляют баснословные гонорары, чтобы появляться на мероприятиях. Менеджмент завышает суммы в два-три раза. Думаю, на данный момент самой высокооплачиваемой певицей у нас считается Полина Гагарина», — сообщил продюсер.

Рудченко напомнил историю с мероприятием на Сахалине, когда в качестве гонорара ей запросили 23 миллиона рублей.

Ранее стало известно, что продюсер Сергей Дворцов заявил, что лидер рок-группы «Ленинград» Сергей Шнуров зарабатывает от 12 миллионов рублей за выступление. Собеседник также уточнил, что исполнитель зарабатывает до 20 миллионов рублей за корпоративы.