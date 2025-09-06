Путин посетил завод по производству двигателей в Самаре

Путин в Самаре посетил завод по производству двигателей «ОДК — Кузнецов»

Президент России Владимир Путин посетил оборонно-промышленной завод «ОДК — Кузнецов» по приезде в Самару. Об этом сообщает пресс-служба Кремля в Telegram-канале.

Отмечается, что главе государства показали двигателей боевой и гражданской авиации, вертолетной техники, двигателей для энергетики, новых типов летательных аппаратов, космических двигателей и наземных газотурбинных установок.

Ранее Владимир Путин сообщил, что Россия входит в пятерку лидеров по разработке и выпуску авиационных и ракетных двигателей. Он также подчеркнул, что импортозамещение двигателей на вертолетах «Ансат» и самолетах Superjet завершено.