Роналду забил сборной Армении и обновил мировой рекорд

Криштиану Роналду забил 139-й гол в матче с Арменией и обновил мировой рекорд

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду забил 139-й гол за национальную команду в матче квалификационного турнира чемпионата мира по футболу против команды Армении и обновил мировой рекорд. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Роналду забил мяч на 21-й минуте встречи. Он является лидером по количеству голов за сборную среди всех футболистов. У его ближайшего преследователя аргентинца Лионеля Месси 119 мячей.

Матч проходит в Ереване. На момент публикации новости идет первый тайм, португальцы впереди со счетом 3:0.

40-летний Роналду — пятикратный обладатель «Золотого мяча». На его счету пять побед в Лиге чемпионов, а также чемпионские титулы в Англии, Испании и Италии. Вместе со сборной Португалии футболист стал чемпионом Европы 2016 года, серебряным и бронзовым призером континентального первенства, а также победителем Лиги наций УЕФА 2019 года.