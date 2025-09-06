Российских законодателей пригласили в Вашингтон

Российские и американские законодатели могли бы встретиться в Вашингтоне. Об этом заявили в офисе члена Палаты представителей Конгресса США Анны Паулины Луны, передает РИА Новости.
«Мы также с нетерпением ждем возможности принять их в Вашингтоне, округ Колумбия», — сказано в сообщении. В офисе конгрессвумен подчеркнули, что США могут стать для России более надежным торговым партнером и союзником, чем Китай.
Ранее министр экономического развития России Максим Решетников заявил о готовности страны восстановить торговлю с США, подчеркнув, что она должна строиться по принципу win-win, то есть так, когда в выигрыше оказываются все и выгода не извлекается за счет третьих стран.