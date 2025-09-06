Российский боец UFC нокаутировал соперника на первой минуте поединка

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ринат Фахретдинов нокаутировал шведа Андреаса Густафссона на первой минуте поединка. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Фахретдинов одержал победу на турнире UFC в Париже. Россиянин с начала боя пошел в размен, несколько раз попал по сопернику, а на 53-й секунде рефери остановил поединок, засчитав технический нокаут.
33-летний Фахретдинов одержал 24-ю победу в карьере. Также на его счету одно поражение и одна ничья. Густафссон потерпел третье поражение при 12 победах в смешанных единоборствах.
Турнир UFC Fight Night 258 проходит в Париже 6 сентября. В его главном бою подерутся француз Нассурдин Имавов и бразилец Кайо Борральо.