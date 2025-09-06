Спорт
23:19, 6 сентября 2025Спорт

Российский боец UFC нокаутировал соперника на первой минуте поединка

Российский боец UFC Фахретдинов нокаутировал соперника на первой минуте поединка
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Gary McCullough / AP

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ринат Фахретдинов нокаутировал шведа Андреаса Густафссона на первой минуте поединка. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Фахретдинов одержал победу на турнире UFC в Париже. Россиянин с начала боя пошел в размен, несколько раз попал по сопернику, а на 53-й секунде рефери остановил поединок, засчитав технический нокаут.

33-летний Фахретдинов одержал 24-ю победу в карьере. Также на его счету одно поражение и одна ничья. Густафссон потерпел третье поражение при 12 победах в смешанных единоборствах.

Турнир UFC Fight Night 258 проходит в Париже 6 сентября. В его главном бою подерутся француз Нассурдин Имавов и бразилец Кайо Борральо.

    Обсудить
