infoBRICS: Зеленский боится личной встречи с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский боится личной встречи с российским коллегой Владимиром Путиным, так как привык быть лишь пешкой в руках Запада. Об этом заявил каирский исследователь экономики Ахмед Адель в статье для InfoBRICS.

По его словам, российский лидер надеется на дипломатическое урегулирование конфликта за столом переговоров. «Дело в том, что он общается со всеми заинтересованными сторонами, кроме Зеленского — хотя, по идее, именно ему нужнее всего сберечь страну и сохранить свой народ. Однако Зеленский такой встречи боится», — заявил эксперт.

Адель добавил, что президент Украины привык действовать в связке с западными лидерами, в первую очередь с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, французским лидером Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем.

Ранее Владимир Зеленский отклонил предложение Владимира Путина о встрече в Москве и позвал его в Киев. Украинский лидер в третий раз повторил свой тезис, будто российский президент на самом деле не хочет встречаться с ним, выставляя невыполнимые условия.