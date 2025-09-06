Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:42, 6 сентября 2025Мир

Стало известно о страхе Зеленского перед личной встречей с Путиным

infoBRICS: Зеленский боится личной встречи с Путиным
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Ludovic Marin / Pool / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский боится личной встречи с российским коллегой Владимиром Путиным, так как привык быть лишь пешкой в руках Запада. Об этом заявил каирский исследователь экономики Ахмед Адель в статье для InfoBRICS.

По его словам, российский лидер надеется на дипломатическое урегулирование конфликта за столом переговоров. «Дело в том, что он общается со всеми заинтересованными сторонами, кроме Зеленского — хотя, по идее, именно ему нужнее всего сберечь страну и сохранить свой народ. Однако Зеленский такой встречи боится», — заявил эксперт.

Адель добавил, что президент Украины привык действовать в связке с западными лидерами, в первую очередь с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, французским лидером Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем.

Ранее Владимир Зеленский отклонил предложение Владимира Путина о встрече в Москве и позвал его в Киев. Украинский лидер в третий раз повторил свой тезис, будто российский президент на самом деле не хочет встречаться с ним, выставляя невыполнимые условия.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Западе назвали причину успеха России в СВО

    Критиковавшего ВСУ украинского журналиста убили

    Стало известно о формировании штаба Многонациональных сил в рамках усилий НАТО

    Стало известно о страхе Зеленского перед личной встречей с Путиным

    Во Франции предупредили ВСУ о надвигающемся «сезоне страданий»

    В многоэтажном доме на юге Москвы произошел сильный пожар

    На ЗАЭС рассказали о радиационном фоне после атаки дронов ВСУ

    Неизвестный летательный аппарат разбился в Польше

    Долина раскрыла помогающий ей худеть секретный бутерброд

    Дроны ВСУ атаковали российский регион

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости