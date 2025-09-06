Мир
01:31, 6 сентября 2025Мир

Трамп рассказал об особых отношениях США и Индии

Трамп: США и Индию связывают особые отношения
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Will Oliver / Pool via CNP / Global Look Press

США и Индию связывают «особые отношения». Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп во время общения с журналистами в Белом доме.

Трамп отметил, что ему не нравятся то, как сейчас поступает индийский премьер-министр Нарендра Моди, но подчеркнул, что считает его замечательным и всегда будет его другом.

«Тем не менее у Индии и США особые отношения, волноваться не о чем», — сказал он.

Ранее Трамп заявил, что разочарован решением Нью-Дели продолжать закупать российскую нефть в больших объемах. По словам президента, он дал понять Индии, как он к этому относится.

