Трамп рассказал об особых отношениях США и Индии

Трамп: США и Индию связывают особые отношения

США и Индию связывают «особые отношения». Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп во время общения с журналистами в Белом доме.

Трамп отметил, что ему не нравятся то, как сейчас поступает индийский премьер-министр Нарендра Моди, но подчеркнул, что считает его замечательным и всегда будет его другом.

«Тем не менее у Индии и США особые отношения, волноваться не о чем», — сказал он.

Ранее Трамп заявил, что разочарован решением Нью-Дели продолжать закупать российскую нефть в больших объемах. По словам президента, он дал понять Индии, как он к этому относится.