00:22, 6 сентября 2025Мир

Трамп решил послать сигнал миру

Трамп: Переименование Минобороны должно послать сигнал о силе США
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Damian Burzykowski / Global Look Press

Переименование Минобороны США в Министерство войны должно стать сигналом для мира о силе Вашингтона. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в ходе своего выступления в Белом доме.

«Это отправляет сигнал победы и силы», — объяснил он. По словам главы государства, США опережают другие страны в области оснащения армии на двадцать лет.

Ранее Трамп подписал указ о переименовании американского Министерства обороны в Министерство войны на время своего президентского срока. «Это намного более подходящее название», — сказал он.

