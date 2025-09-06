Украинские Чертков и Сатанов стали городами-побратимами

На Украине городами-побратимами стали два населенных пункта с «адскими» названиями. Об этом сообщает издание «Страна».

Установить связь договорились город Чертков в Тернопольской области и поселок городского типа Сатанов (Хмельницкая область). Соответствующий документ был подписан 4 сентября, в день 503-летия Черткова.

13 августа сообщалось, что Ибаге, родной город колумбийских наемников в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ), стал побратимом регулярно атакуемого украинскими дронами и ракетами Курска. По информации Telegram-канала Mash, Ибаге является родиной для многих из 500 воюющих за Украину колумбийцев. Отмечается, что только за июль российские войска ликвидировали двух уроженцев этого города.