ТАСС: Украина устраивала допросы насильно вывезенным жителям Курской области

Представители украинских ведомств устраивали допросы жителям курского приграничья, которых насильно вывезли в Сумскую область после ракетного удара по интернату в Судже. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на жительницу поселка Мирный Валентину Ревину, которая вернулась в Курск после полугода в украинском плену.

«Когда мы только приехали в Сумскую область, разные инстанции нас проверяли, задавали вопросы, как выезжали, кто нас вывозил, почему не уехали», — рассказала женщина.

По словам Ревиной, к ним приезжал уполномоченный по правам человека. «Говорили, что расскажут своим детям и внукам, что мы враги, напали на них. Потом приходили с вопросами, кто нас сюда звал, мы отвечали, что вы нас сюда и привезли», — вспоминает она.

24 августа Минобороны РФ сообщило, что в рамках очередного обмена пленными с украинской стороной, домой были возвращены также восемь жителей Курской области.

Ранее администраторы популярного Telegram-канала высказали мнение, что пленные бойцы Вооруженных сил Украины вместо того, чтобы сидеть в колониях, должны отправиться восстанавливать Курскую область.