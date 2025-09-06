Мир
07:37, 6 сентября 2025

В Бразилии заявили о важности участия Путина в саммите БРИКС

Депутат Конгресса Бразилии Отони: Участие Путина подчеркнет статус саммита БРИКС
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетСаммит БРИКС

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Участие президента РФ Владимира Путина во внеочередном саммите БРИКС в формате видеоконференции станет важным сигналом для всего объединения. На это указал депутат Конгресса Бразилии Реймонт Отони, передает ТАСС.

Он рассказал, что настроен оптимистично в отношении предстоящей встречи на фоне подтверждения участия российского лидера. Отони подчеркнул, что это усилит статус саммита и значимость его итоговых решений.

В начале августа Россия и Бразилия заключили меморандум о сотрудничестве. В частности, государства договорились действовать на основе принципов «равенства, взаимной выгоды, твердого взаимного доверия, открытости, инноваций, справедливости, равенства и уважения суверенитета».

