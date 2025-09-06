Бывший СССР
В казахстанском ЖК обнаружили 22 борделя

Прокуроры в Алма-Ате нашли 22 борделя в одном жилищном комплексе
Ольга Коровина

Фото: Kaspars Grinvalds / Shutterstock / Fotodom  

Прокуроры Казахстана обнаружили жилищный комплекс, где арендаторы нарушали закон. Об этом сообщает местное издание Nur.kz.

По информации источника, в жилищном комплексе «Манхэттен» правоохранители обнаружили большое количество преступлений, совершенных жильцами и арендаторами. В ЖК были обнаружены 22 борделя.

«Стражи правопорядка находили незарегистрированное оружие, ловили нелегальных мигрантов, бомжей и нарушителей общественного порядка в течение двух месяцев», — говорится в публикации.

Также прокуроры обратили внимание на семь магазинов, у владельцев которых не было необходимых документов для продажи алкоголя.

Ранее стало известно, что в Казахстане задержали главу МИД республики Мурата Нуртлеу и бизнесмена Гаджи Гаджиева.

    Все новости