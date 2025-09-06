В Киеве предупредили Зеленского о последствиях отказа от поездки в Москву

Соскин: Зеленского ждет изоляция в случае отказа приехать в Москву на переговоры

Президент Украины Владимир Зеленский станет единственным препятствием для урегулирования конфликта в случае отказа приехать в Москву на переговоры. Об этом заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

«На сегодняшний день очень быстро начинает формироваться точка зрения, что главное препятствие — это Зеленский, который не желает встречаться с [президентом России Владимиром] Путиным и договариваться о прекращении огня, мирном соглашении», — отметил он.

По словам Соскина, украинский лидер оказался в трудном положении, поскольку с ним никто не хочет взаимодействовать, кроме европейских лидеров, в то время как Россия является главным партнером для многих стран.

Он подчеркнул, что заставить Москву сесть за стол переговоров не получится, а сторону Зеленского никто не займет.

Ранее глава Украины отклонил предложение Путина провести переговоры о мирном урегулировании конфликта в Москве. «Я не могу ехать в Москву, когда моя страна каждый день подвергается ракетным обстрелам», — объяснил он.