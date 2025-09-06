В российском городе за день в трех разных местах нашли три боеприпаса

В Санкт-Петербурге за один день нашли боеприпасы времен Великой Отечественной войны сразу в трех районах города. Об этом сообщили в региональном управлении МВД России, передает aif.

Отмечается, что находка была сделана 3 сентября в Петродворцовом, Московском и Приморском районы. Приехавшие на место специалисты обнаружили 50-миллиметровую минометную мину на Собственном проспекте в Петергофе, 152-миллиметровый артиллерийский снаряд на стройплощадке Пулковского шоссе, а также мину калибром 82 миллиметра в Удельном парке.

Ранее в Санкт-Петербурге 42-летняя россиянка обнаружила боеприпасы в посылке с вещами погибшего мужа. Понимая, что за хранение подобных сувениров ей может грозить уголовное дело, женщина сообщила о находке в полицию.