В Турции россиян задержали после поцелуя в мечети

Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Atakan Divitlioglu / Shutterstock / Fotodom  

В Турции россиян задержали после поцелуя в мечети. Об этом сообщает РИА Новости.

Пару задержали в Стамбуле в конце августа. Местные СМИ сообщают, что мужчина уже принес извинения за свой поступок и заявил, что не знал о запрете на проявления чувств в мечети.

После беседы с представителем правоохранительных органов обоих отпустили.

Тем временем главред «Регнума» Марина Ахмедова опубликовала предполагаемое видео из мечети. Поступок росиян она объяснила тем, что они «не включили голову», то есть не подумали о возможных последствиях.

Ранее в Дагестане девушка оголилась возле мечети и попала на видео. На записи девушка задирает ноги на скамейку, при этом становятся видны ее бедра и нижнее белье. На замечания прохожих она не реагировала.

