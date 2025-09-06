В Турции россиян задержали после поцелуя в мечети

В Турции россиян задержали после поцелуя в мечети. Об этом сообщает РИА Новости.

Пару задержали в Стамбуле в конце августа. Местные СМИ сообщают, что мужчина уже принес извинения за свой поступок и заявил, что не знал о запрете на проявления чувств в мечети.

После беседы с представителем правоохранительных органов обоих отпустили.

Тем временем главред «Регнума» Марина Ахмедова опубликовала предполагаемое видео из мечети. Поступок росиян она объяснила тем, что они «не включили голову», то есть не подумали о возможных последствиях.

