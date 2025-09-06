В Госдуме поддержали выплаты от работодателей до миллиона рублей за рождение ребенка

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб поддержала выплаты сотрудникам до одного миллиона рублей за рождение ребенка со стороны работодателей. Своим мнением депутат поделилась в беседе с «Лентой.ру».

«Сегодня профсоюзы, работодатели и органы исполнительной власти, то есть трехсторонние комиссии, обсуждают семейные корпоративные ценности. Это новый раздел коллективных договоров, соглашений, который позволяет внести дополнительные изменения в локальные нормативные акты организации, чтобы облегчить жизнь работников», — рассказал Бессараб.

Депутат отметила, что на сегодняшний день компаниям выгодно предоставлять социальные гарантии работникам.

«При таком низком уровне безработицы, а значит, высокой потребности в кадрах, необходимы дополнительные стимулы для того, чтобы сохранить работников за собой. Со стороны работников понятно, что чем больше предоставляется социальных гарантий, льгот, тем комфортнее трудиться. Для органа исполнительной власти очень важно, чтобы такие семейные корпоративные ценности развивались, сохранялись», — добавила она.

Поэтому внесено и уже одобрено предложение, чтобы выплаты до одного миллиона рублей не облагались соответствующими налогами. В конечном итоге это должно стать одним из условий соглашения или коллективного договора Светлана Бессараб член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов

Также Бессараб напомнила, что многие нормы, которые изначально были зафиксированы только в коллективных договорах отдельных организаций, сегодня стали нормами закона.

Ранее председатель Общественного совета при Минтруде РФ Константин Абрамов сообщил, что работодатели в России с 2026 года получат возможность платить своим сотрудникам до одного миллиона рублей за рождение ребенка. При этом выплата не станет облагаться налогами. По словам Абрамова, данная мера будет выгодна и для бизнеса, и для граждан.

