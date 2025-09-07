Арестованному в Москве чемпиону мира по тхэквондо предъявили четыре обвинения

Следственный комитет России предъявил арестованному в Москве чемпиону мира по тхэквондо Эмину Четинбагу четыре обвинения. Это следует из материалов дела, оказавшихся в распоряжении РИА Новости.

В документе сказано, что спортсмена обвинили в совершении четырех преступлений в составе организованной группы, причем два из них — «против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления», еще два — против экономической собственности. При этом в материалах дела отмечается, что они имели «повышенную общественную опасность и резонансный характер».

Согласно версии обвинения, организатор преступной группы привлек в нее оперуполномоченных отдела полиции и Четинбага. Затем организатор стал искать людей, которые занимались криптовалютой и владели крупными суммами денег. Четинбаг, пользуясь знакомствами, назначал жертвам встречи, о чем сообщал другим членам банды. Они представлялись сотрудниками правоохранительных органов и угрожали пострадавшим «проведением оперативных мероприятий, доставлением в отдел полиции и задержанием за якобы совершенные преступления, в том числе за содействие террористической деятельности».

После этого у жертв вымогали деньги в обмен на свободу. Отмечается, что пострадавшие были жителями Москвы. Им причинен общий ущерб на сумму более четырех миллионов рублей.

Четинбага арестовали в Москве 6 сентября. Позже стало известно, что спортсмен был объявлен в розыск 28 августа и пытался скрыться от следствия.