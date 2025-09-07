Большинство российских регионов воспользовались законом о борьбе с «наливайками»

ТАСС: Большинство регионов РФ ужесточили требования к продаже спиртного

Большинство регионов России воспользовались законом о борьбе с так называемыми «наливайками» и ужесточили требования к розничной торговле алкоголем. Об этом пишет ТАСС.

Федеральный запрет на продажу алкоголя действует с 23:00 до 8:00, однако власти многих российских регионов вводят дополнительные ограничения для отдельно стоящих торговых точек и тех, что расположены в жилых домах. Так, в Ханты-Мансийском автономном округе торговля алкоголем запрещена с 20:00. В Нижегородской области с 20:00 до 8:00 нельзя продавать спиртное в магазинах, расположенных в жилых домах.

В Калининградской области заведениям общепита в многоквартирных домах можно продавать алкоголь до 23:00, однако для обычных магазинов запрет действует с девяти часов вечера до одиннадцати утра. Похожие ограничения ввели в Иркутской области, где спиртное нельзя купить в магазинах с девяти вечера до девяти утра.

В Санкт-Петербурге с 1 сентября запрещено продавать алкоголь 22:00 до 11:00 в кафе и ресторанах, расположенных в многоквартирных домах. Широкий резонанс вызвали ограничения в Вологодской области. Там по будням спиртное можно купить в торговых точках только с 12:00 до 14:00, а в выходные и некоторые праздники — без ограничений. В результате в области закрылось более половины алкомаркетов — 360 из 610. Из-за нарушений были также приостановлены лицензии на продажу алкоголя сетей «Красное и Белое» и «Северный градус».

Самые строгие ограничения действуют в селе Хамакар Катангского района Иркутской области. Там спиртное можно купить только с 17:00 до 20:00 по пятницам. Решение на сходе приняли сами жители села.

Председатель Госсовета Чувашии Леонид Черкесов рассказал ТАСС, что они с коллегами разработали предложения по внесению изменений в федеральное законодательство, регулирующее производство и оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции, для борьбы с точками продажи спиртного, которые маскируются под кафе и рестораны.

«Наша инициатива лишает недобросовестные заведения возможности круглосуточной торговли спиртным под прикрытием "культурного отдыха". Проект закона мы также направили во все законодательные органы субъектов России — коллеги нас поддержали», — заявил Черкесов. Новый законопроект будет рассмотрен сначала в Госсовете Чувашии, а затем передан в Госдуму РФ.

Также новые ограничения против «наливаек» в жилых домах планируют ввести в Карелии, Самарской и Нижегородской областях, Республике Коми и других регионах.

Ранее сообщалось, что по итогам первой половины 2025 года потребление безалкогольного пива в России увеличилось на 8 процентов в сравнении с тем же периодом 2024 года. Эксперты связали это с растущим трендом на здоровый образ жизни.

