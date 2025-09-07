Мир
08:50, 7 сентября 2025Мир

Дмитриев рассказал о последствиях диалога Путина и Трампа

Дмитриев заявил, что диалог Путина и Трампа приближает мир на Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Путин и Дональд Трамп

Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото: White House / Flickr.com / Global Look Press

Мирные переговоры по украинскому конфликту проходят благодаря диалогу между Россией и США. При этом попытки изолировать Россию провалились, заявил в соцсети X глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Он оценил публикацию бывшего посла Штатов в России Майкла Макфола. Тот опубликовал ссылку на свое интервью на сайте украинского телеканала Espreso. В нем дипломат призвал оказывать давление на Россию для проведения переговоров по Украине.

«Неверно. Мир близок именно благодаря диалогу Трампа и Путина. Идиотские подходы Байдена провалились. Попытки изоляции провалились. Санкции провалились», — указал Дмитриев.

В свою очередь, диалог, уважение, взаимопонимание и решение проблем ради долгосрочного решения — «вот это путь», подытожил глава РФПИ.

До этого Кирилл Дмитриев рассказал, что Владимир Путин и Дональд Трамп предотвратят третью мировую войну. К своему посту глава РФПИ добавил также две фотографии.

Сам же Дональд Трамп ранее заявил своим советникам, что не намерен портить отношения с российским коллегой Владимиром Путиным.

