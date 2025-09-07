Дмитриев заявил о способности Путина и Трампа предотвратить третью мировую войну

Дмитриев заявил, что Путин и Трамп предотвратят третью мировую войну

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев высказал мнение, что президент России Владимир Путин и глава США Дональд Трамп предотвратят третью мировую войну. Об этом политик написал в соцсети X.

К своему посту Дмитриев добавил также две фотографии. На черно-белом фото запечатлены советский лидер Иосиф Сталин, 32-й президент США Франклин Рузвельт и бывший премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль. В сообщении также прикреплена цветная фотография Владимира Путина и Дональда Трампа.

«Сталин, Рузвельт и Черчилль победили во Вторую мировую войну. Путин и Трамп предотвратят третью мировую войну», — написал глава РФПИ.

Кроме этого, в публикации добавлены значки, обозначающие российский и американский флаги, а также голубя мира.

Ранее Дональд Трамп поделился своим мнением по поводу начала третьей мировой войны из-за конфликта на Украине. По мнению политика, этого не случится.

В свою очередь, в Париже заявили, что план президента Франции Эммануэля Макрона по отправке французских солдат на Украину приближает начало третьей мировой войны.