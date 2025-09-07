МИД Белоруссии заявил о превращении Евросоюза в осажденную крепость

МИД Белоруссии: Европейские политики стали заложниками созданной ими ситуации

Европейские политики стали заложниками ситуации, которую они сами создали, заявил министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков телеканалу «Беларус1».

По его словам, Брюссель нагнетает страсти для превращения Евросоюза в осажденную крепость. «Они заложники той ситуации, в которую втянули сами свои страны и свои народы», — подчеркнул он.

Дипломат добавил, что страны вливали большие финансы в поддержку Украины и развивали русофобские настроения.

Ранее ЕС расширил санкционный список против Белоруссии и включил в него восемь юридических лиц.