МИД Белоруссии заявил о превращении Евросоюза в осажденную крепость

МИД Белоруссии: Европейские политики стали заложниками созданной ими ситуации
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pavel L Photo and Video / Shutterstock / Fotodom

Европейские политики стали заложниками ситуации, которую они сами создали, заявил министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков телеканалу «Беларус1».

По его словам, Брюссель нагнетает страсти для превращения Евросоюза в осажденную крепость. «Они заложники той ситуации, в которую втянули сами свои страны и свои народы», — подчеркнул он.

Дипломат добавил, что страны вливали большие финансы в поддержку Украины и развивали русофобские настроения.

Ранее ЕС расширил санкционный список против Белоруссии и включил в него восемь юридических лиц.

