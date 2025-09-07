Спорт
18:28, 7 сентября 2025Спорт

Фигуристка Медведева получила травму во время футбольного матча

Евгении Медведевой попал мяч в живот на благотворительном футбольном матче
Юлия Герасимова (редактор)

Кадр: Telegram-канал «ТАСС / Спорт»

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева получила травму во время благотворительного футбольного матча в Москве. Репортаж с мероприятия опубликовал ТАСС.

На кадрах видно, как Медведева ушла с поля, держась за живот. На следующих кадрах фигуристка, сидя на трибунах, задрала футболку и показала покрасневшую часть тела. «Малиновое пузо», — в шутку отметила она.

Ранее стало известно, что Медведева сыграет роль футболистки в художественном фильме «Тренировка гнева». Фильм планируется выпустить в прокат в 2027 году.

25-летняя Медведева — двукратная чемпионка мира и Европы. На Олимпийских играх — 2018 фигуристка завоевала две серебряные медали: в командных соревнованиях и в личном зачете. В 2021 году она объявила, что завершила карьеру.

    Все новости