Грузия
Сегодня
16:00 (Мск)
Болгария
ЧМ-2026 — Европа|Группа E. 2-й тур
Спартак
Сегодня
17:00 (Мск)
ХК Сочи
Фонбет Чемпионат КХЛ
Янник Синнер
Сегодня
21:00 (Мск)
Карлос Алькарас
US Open (м)
Бельгия
Сегодня
21:45 (Мск)
Казахстан
ЧМ-2026 — Европа|Группа J. 6-й тур
Турция
Сегодня
21:45 (Мск)
Испания
ЧМ-2026 — Европа|Группа E. 2-й тур
14:48, 7 сентября 2025Спорт

Хорватский футболист назвал причину возвращения в Россию

Хорватский футболист Мрзляк: Хочу помочь «Уфе» вернуться в РПЛ
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Хорватский полузащитник футбольного клуба «Уфа» Филип Мрзляк назвал причину возвращения в Россию. Его слова приводит «Чемпионат».

По словам Мрзляка, он намерен помочь клубу добиться новых успехов. «К сожалению, мы больше не играем в РПЛ (Российская премьер-лига — прим. «Ленты ру»). Мы понизились. Я вернулся, чтобы помочь команде вернуться в РПЛ», — заявил он.

Также футболист добавил, что рад вернуться в Россию, поскольку у него остались хорошие впечатления от страны. «Мне нравится команда, я люблю город. Я получаю удовольствие от игры здесь», — заключил Мрзляк.

32-летний футболист выступал за «Уфу» с 2020 по 2022-й годы. В 2025 году он принял решение вернуться в клуб. Сейчас «Уфа» занимает 10-е место в таблице PARI Первой лиги.

Ранее канадский нападающий нижнекамского «Нефтехимика» Жан-Себастьен Ди рассказал о том, как принимал решение о переезде в Россию. По словам спортсмена, у него были опасения по поводу безопасности из-за сложившейся политической ситуации.

    Все новости