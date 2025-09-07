Хорватский футболист назвал причину возвращения в Россию

Хорватский футболист Мрзляк: Хочу помочь «Уфе» вернуться в РПЛ

Хорватский полузащитник футбольного клуба «Уфа» Филип Мрзляк назвал причину возвращения в Россию. Его слова приводит «Чемпионат».

По словам Мрзляка, он намерен помочь клубу добиться новых успехов. «К сожалению, мы больше не играем в РПЛ (Российская премьер-лига — прим. «Ленты ру»). Мы понизились. Я вернулся, чтобы помочь команде вернуться в РПЛ», — заявил он.

Также футболист добавил, что рад вернуться в Россию, поскольку у него остались хорошие впечатления от страны. «Мне нравится команда, я люблю город. Я получаю удовольствие от игры здесь», — заключил Мрзляк.

32-летний футболист выступал за «Уфу» с 2020 по 2022-й годы. В 2025 году он принял решение вернуться в клуб. Сейчас «Уфа» занимает 10-е место в таблице PARI Первой лиги.

