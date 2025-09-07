Оползень объемом 12 тысяч кубических метров зафиксирован во французских Альпах

Масштабный оползень зафиксирован во французских Альпах. Об этом сообщает издание Le Dauphine libere.

Обвал твердой породы объемом 12 тысяч кубических метров произошел в коммуне Сикст-Фер-а-Шеваль. Камнепад начался на высоте 1300 метров.

Отмечается, что специалисты по оползням и экстренные службы оперативно прибыли на место происшествия, которое было исследовано с помощью беспилотников и вертолетов. После исследования данного участка спасатели заявили об отсутствии жертв. В свою очередь, местные власти установили информационные и запрещающие знаки вдоль троп для туристов и альпинистов.

