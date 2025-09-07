Мир
16:25, 7 сентября 2025Мир

Масштабный оползень зафиксирован во французских Альпах

Оползень объемом 12 тысяч кубических метров зафиксирован во французских Альпах
Алина Гостева
Алина Гостева

Фото: Stefano Ember / Shutterstock / Fotodom

Масштабный оползень зафиксирован во французских Альпах. Об этом сообщает издание Le Dauphine libere.

Обвал твердой породы объемом 12 тысяч кубических метров произошел в коммуне Сикст-Фер-а-Шеваль. Камнепад начался на высоте 1300 метров.

Отмечается, что специалисты по оползням и экстренные службы оперативно прибыли на место происшествия, которое было исследовано с помощью беспилотников и вертолетов. После исследования данного участка спасатели заявили об отсутствии жертв. В свою очередь, местные власти установили информационные и запрещающие знаки вдоль троп для туристов и альпинистов.

Ранее в сентябре сообщалось, что на западе Судана в районе гор Марра мощный оползень унес жизни почти всех жителей деревни.

