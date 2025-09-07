Россия
Обломки беспилотника ВСУ упали на территории НПЗ на Кубани

Обломки украинского дрона упали на территории Ильского НПЗ на Кубани
Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Global Look Press

Обломки украинского беспилотника упали на территории Ильского НПЗ в Краснодарском крае. Пожар в несколько квадратных метров был оперативно ликвидирован, пострадавших нет, информирует в Telegram-канале оперштаб региона.

«В Северском районе обломки БПЛА упали на территории Ильского НПЗ. В результате загорелась одна из технологических установок. Пожар площадью в несколько квадратных метров оперативно ликвидировали», — сказано в сообщении.

Также отмечается, что на месте работают пожарные, специальные и экстренные службы. Персонал нефтеперерабатывающего завода эвакуировали в укрытия.

Ранее сообщалось, что силы ПВО за четыре часа сбили 31 украинский беспилотник над четырьмя регионами России.

Кром того, в соцсетях появилась информация, что несколько взрывов раздались над Таганрогом в Ростовской области. Также сообщалось о взрывах в районе Ейска в Краснодарском крае.

