Le Figaro: Офицер ВСУ заявил о критической нехватке солдат в ДНР

Анонимный офицер штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) признался в критической нехватке солдат в Донецкой народной республике. Его высказывание приводит Le Figaro.

В беседе с изданием украинский военный начальник отметил, что пехоты на этой территории больше нет. По его данным, в ДНР остаются только отдельные позиции, на которых находятся всего два-три солдата. Данные позиции могут быть удалены друг от друга на расстояние до 100 или даже 200 метров.

Украинские военные часто вынуждены проводить месяцы в окопах без эвакуации, даже с ранениями, упомянул офицер.

До этого пленный солдат ВСУ Дмитрий Хвостик рассказал о встрече с наемниками из Латинской Америки в госпитале.