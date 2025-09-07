Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:01, 7 сентября 2025Бывший СССР

Офицер ВСУ признался в критической нехватке солдат в ДНР

Le Figaro: Офицер ВСУ заявил о критической нехватке солдат в ДНР
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Анонимный офицер штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) признался в критической нехватке солдат в Донецкой народной республике. Его высказывание приводит Le Figaro.

В беседе с изданием украинский военный начальник отметил, что пехоты на этой территории больше нет. По его данным, в ДНР остаются только отдельные позиции, на которых находятся всего два-три солдата. Данные позиции могут быть удалены друг от друга на расстояние до 100 или даже 200 метров.

Украинские военные часто вынуждены проводить месяцы в окопах без эвакуации, даже с ранениями, упомянул офицер.

До этого пленный солдат ВСУ Дмитрий Хвостик рассказал о встрече с наемниками из Латинской Америки в госпитале.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Политический эксперт рассказал об упущенном Зеленским шансе завершить конфликт

    В Германии призвали запастись равиоли на десятки миллионов евро на случай войны

    В Молдавии назвали высокую цену дружбы с Европой

    В Германии рассказали о неспособности Берлина защитить Украину

    Названы встречающиеся чаще всего у зумеров заболевания

    В МИД ответили на слова Каллас о техническом отставании России

    Патрушев заявил о подрыве «Северных потоков» диверсантами с опытом в Балтике

    Нарколог нашел связь между курением подростков и их наркоманией

    Подросток пропал после столкновения гидроцикла с лодкой в Пермском крае

    Офицер ВСУ признался в критической нехватке солдат в ДНР

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости