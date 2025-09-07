Пленный солдат ВСУ Хвостик рассказал о встрече с наемниками из ЛА в госпитале

Пленный солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрий Хвостик рассказал о встрече с иностранными наемниками из Латинской Америки (ЛА) в госпитале в Сумской области. Об этом сообщает РИА Новости.

В беседе с российским информационным агентством Хвостик заявил, что лежал в госпитале с наемниками из 47-й бригады ВСУ. «Я попадаю в 61-й военный госпиталь Белопольского района СМТ Николаевка... Были иностранцы, они рассказывали, что они с "Магуры". "Магура" — это 47-я бригада. Был, по-моему, колумбиец один, был парагваец и был аргентинец», — рассказал пленный украинец о неожиданной встрече.

Он добавил, что удивился, когда иностранцев, разговаривавших исключительно по-испански, положили в одну палату с солдатами ВСУ. Пленный считал, что наемников кладут в отдельные палаты, однако врач сказал ему, что «это не впервой». Хвостик добавил, что слышал об испаноязычном батальоне в составе 47-й бригады.

Ранее сообщалось, что как минимум пять подразделений латиноамериканских наемников воюют в составе ВСУ. По данным РИА Новости, на Украине действуют батальон имени Симона Боливара, подразделение «Специальная латинская бригада», отряд мексиканцев Miquiztli Force, португалоязычная рота «Змей» и батальон Tormenta Hispana.

