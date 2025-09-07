Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:14, 7 сентября 2025Россия

Отказ Зеленского от визита в Москву назвали слабостью

Депутат Госдумы Шеремет назвал отказ Зеленского от визита в Москву слабостью
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Ludovic Marin / Pool / Reuters

Депутат Государственной Думы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал отказ президента Украины Владимира Зеленского приехать в Москву для обсуждения урегулирования конфликта слабостью. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, это показывает неспособность политика договариваться. «Зеленский боится ехать в Россию, боится народного гнева за все те преступления, которые он совершил в отношении российских граждан», —сказал депутат.

Шеремет заявил, что у Зеленского была не одна возможность завершить украинский конфликт, однако этого не сделал, так как в этом не заинтересован.

Ранее президент Украины отклонил предложение российского лидера о встрече в Москве и позвал его в Киев. Зеленский подчеркнул, что не может приехать в столицу РФ, пока Украина «каждый день подвергается ракетным обстрелам и атакам».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российские ракеты и дроны нанесли комбинированный удар по объектам ВСУ

    Путешествующий по миру турист описал жителей в Румынии фразой «любят русских»

    В Германии заявили о неспособности страны защитить саму себя

    Депутат Рады предупредил о новой проблеме на Украине

    Отказ Зеленского от визита в Москву назвали слабостью

    Вэнс описал Трампа словами «у него нет выключателя»

    Россиянам назвали необходимые для укрепления иммунитета осенью продукты

    В Киеве загорелось здание кабмина

    Россиянин пострадал при атаке БПЛА

    Кадыров раскрыл позицию по остановке боевых действий в зоне СВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости