Отказ Зеленского от визита в Москву назвали слабостью

Депутат Госдумы Шеремет назвал отказ Зеленского от визита в Москву слабостью

Депутат Государственной Думы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал отказ президента Украины Владимира Зеленского приехать в Москву для обсуждения урегулирования конфликта слабостью. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, это показывает неспособность политика договариваться. «Зеленский боится ехать в Россию, боится народного гнева за все те преступления, которые он совершил в отношении российских граждан», —сказал депутат.

Шеремет заявил, что у Зеленского была не одна возможность завершить украинский конфликт, однако этого не сделал, так как в этом не заинтересован.

Ранее президент Украины отклонил предложение российского лидера о встрече в Москве и позвал его в Киев. Зеленский подчеркнул, что не может приехать в столицу РФ, пока Украина «каждый день подвергается ракетным обстрелам и атакам».